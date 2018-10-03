Игрок в шашки из Иркутской области завоевал третье место на Кубке России в Сочи

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-03T07:41:16+03:00

Спортсмен из Иркутской области взял серебро в соревнованиях по стоклеточным шашкам.

Изменить размер текста: A A

Спортсмен из Байкальска занял третье место на Кубке России по стоклеточным шашкам. Соревнования проходили в Сочи и завершились 1 октября.

- Александр Чекеев в дополнительном матче одержал победу над соперником из Удмуртской республики Рафисом Рахимзяновым и завоевал бронзовую медаль,- сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Победу в Кубке России одержал спортсмен из Башкортостана, а серебро взял Василий Маркин из Брянской области.

Читайте также:

Байкальский фестиваль регионального кино пройдет в Иркутске с 8 по 13 октября.

Всероссийский турнир по панкратиону пройдет в Иркутске с 6 по 7 октября. На ринге сойдутся спортсмены со всей оюласти и страны.

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдет в Иркутске с 6 по 7 октября.

Главную детскую поликлинику в Братске отремонтировали за 158 миллионов рублей.