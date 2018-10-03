Игрок в шашки из Иркутской области завоевал третье место на Кубке России в Сочи
Спортсмен из Байкальска занял третье место на Кубке России по стоклеточным шашкам. Соревнования проходили в Сочи и завершились 1 октября.
- Александр Чекеев в дополнительном матче одержал победу над соперником из Удмуртской республики Рафисом Рахимзяновым и завоевал бронзовую медаль,- сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.
Победу в Кубке России одержал спортсмен из Башкортостана, а серебро взял Василий Маркин из Брянской области.
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