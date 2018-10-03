2018-10-03T07:51:28+03:00
Происшествия

В Иркутской области мужчина обокрал ветерана ВОВ дважды

Преступник вынес из квартиры пенсионерки 88 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Мужчина обокрал пенсионерку на 88 тысяч рублей.Мужчина обокрал пенсионерку на 88 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В поселке Кличка Краснокаменского района 23-летний мужчина проник в дом пожилой пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны и вынес 88 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кража денежных средств совершена свободным доступом, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Забайкальскому краю. - Потерпевшая находилась во дворе, а дверь в дом была не заперта.

Таким стечением обстоятельств и воспользовался преступник. В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже сидел в тюрьме за кражу денег у этой же пенсионерки. Оказавшись на свободе, он снова пришел к дому ветерана войны.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе. Впереди ему грозит срок.

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