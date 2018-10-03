В Усть-Удинском районе задержали водителя, который скрылся с места ДТП, убив двух людей
2 октября на дороге «Новая уда - Усть-Уда» произошло ДТП с летальным исходом. На место происшествия тут же прибыли сотрудники ДПС.
- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КАМАЗ-53212» не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении легковым автомобилем «ВАЗ-2121», после чего скрылся с места происшествия,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
От сильного столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Вскоре скрывшегося водителя удалось найти. Им оказался 51-летний житель села Новая Уда, который до этого уже был судим. Выяснилось, что за прошедший год он мужчина уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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