В селах Баяндаевского района появились новые спортивные площадки
Многофункциональные спортивные площадки открыли в деревне Люры и селе Хадай. А в селе Хогот построили хоккейный корт.
- Строительство шло в рамках мероприятия «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, - сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Деньги на эти проекты выделили из бюджета области. Всего на них было потрачено свыше 11 миллионов рублей.
- На первый потратили 3 миллиона 271 тысяч рублей, на второй – 4 миллиона 581 тысяч рублей. Третий объект обошелся в 3 миллиона 327 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.
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