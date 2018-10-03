В Братске двое мужчин похитили сейф с золотом

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-03T10:49:44+03:00

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В Братске двое мужчин зашли в местный ломбард, который расположен на улице Вокзальная и украли металлический сейф. В нем находились золотые украшения.

- Сообщение о совершённом противоправном деянии поступило в дежурную часть полиции накануне около четырех часов утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Как выяснили оперативники, злоумышленники проникли в помещение магазина «Русич», где из-за стойки ломбарда похитили металлический ящик, в котором находились ювелирные украшения и денежные средства, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время преступники не найдены. Ведутся розыскные мероприятия.

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