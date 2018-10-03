Вернулся домой: защитник ХК «Байкал-Энергия» Александр Слугин перешел в ульяновскую «Волгу»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-03T11:07:42+03:00

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На одного защитника в составе иркутской «Байкал-Энергии» стало меньше. Ряды бело-синих покинул Александр Слугин. 25-летний хоккеист и руководство клуба расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Кстати, игрок уже нашел себе новое место работы. Александр продолжит карьеру в родной для себя команде - ульяновской "Волге".

Напомним, в Иркутск Александр переехал летом 2017 года. В прошлом сезоне, в чемпионате России он сыграл за «Байкал-Энергию» 25 матчей, в которых забил 2 мяча. Кроме того, он сыграл 12 матчей в Кубке России. В составе иркутян Александр Слугин завоевал бронзовую медаль чемпионата России.

- Наш клуб благодарит Александра Слугина за сотрудничество и желает ему использовать полученный в Иркутске опыт в покорении новых спортивных высот, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

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