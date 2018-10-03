Украли, но далеко уехать не смогли: в Иркутской области с поличным задержали банду воров

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-03T11:09:59+03:00

В Забайкалье мужчины ночью крали вещи из грузовиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Чернышевской районе Забайкальского края с поличным поймали троих мужчин. Это произошло накануне ночью.

- В ОМВД России по Чернышевскому району поступило сообщение от работников придорожного кафе о том, что возле припаркованных на ночь большегрузных автомобилей находятся подозрительные молодые люди, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Забайкальскому краю. - Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции на месте заметили отъезжающую машину и поспешили ее остановить. При досмотре было обнаружено разное имущество: инструменты, 300 литров бензина и 30 килограммов красной икры.

В отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела.

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