2018-10-03T11:09:59+03:00
Происшествия

Украли, но далеко уехать не смогли: в Иркутской области с поличным задержали банду воров

Мужчины успели украсть 30 килограммов красной икры, инструменты и бензин
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Забайкалье мужчины ночью крали вещи из грузовиков.В Забайкалье мужчины ночью крали вещи из грузовиков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Чернышевской районе Забайкальского края с поличным поймали троих мужчин. Это произошло накануне ночью.

- В ОМВД России по Чернышевскому району поступило сообщение от работников придорожного кафе о том, что возле припаркованных на ночь большегрузных автомобилей находятся подозрительные молодые люди, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Забайкальскому краю. - Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции на месте заметили отъезжающую машину и поспешили ее остановить. При досмотре было обнаружено разное имущество: инструменты, 300 литров бензина и 30 килограммов красной икры.

В отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела.

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