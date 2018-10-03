До 7 лет колонии грозит жителю поселка Энергетиков за кражу 1700 рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-03T11:32:38+03:00

В поселке Энергетиков мужчине грозит срок до 7 лет лишения свободы за кражу 1700 рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В поселке Энергетиков Иркутской области мужчина зашел в торговый павильон в дневное время. Он направился к прилавку и вытащил деньги, оттолкнув продавца. После этого преступник попытался убежать. Продавец последовал за ним. На крики обратили внимание сотрудники полиции, которые находились неподалеку и тут же поспешили на помощь. Преступник был пойман.

- Подозреваемый, которым оказался 34-летний житель Зиминского района, был доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

На данный момент в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.

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