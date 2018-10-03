2018-10-03T12:34:09+03:00
Спорт

Спортсмен из Иркутска завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу

Соревнования проходили с 15 по 23 сентября в Италии
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Спортсмен из Иркутска завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу.Спортсмен из Иркутска завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу.
Изменить размер текста:

Артур Зайченко достойно выступил на первенстве мира по кикбоксингу, которое проходило в Лидо де Езоло Италии. В личном зачете спортсмен завоевал второе место. Зайченко достойно поднялся на пьедестал и получил заслуженную серебряную медаль.

Сборная России на этих соревнованиях одержала победу: 73 золотых, 59 серебряных и 38 бронзовых медалей.

- Артур Зайченко тренируется под руководством Владимира Константинова, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта по Иркутской области. - В апреле 2018 года он стал победителем первенства России по кикбоксингу в Ульяновске и выполнил норматив мастера спорта России.

Справка КП:

Кикбоксинг - спортивное единоборство, которое подразделяется на виды. Представляет собой различные удары руками и ногами с использованием экипировки и боксерских перчаток.

Читайте также:

Всероссийский турнир по панкратиону пройдет в Иркутске с 6 по 7 октября. На ринге сойдутся лучшие спортсмены со всей области и России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания
В ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная тревога
Байкальский омуль заражен паразитами
Недели науки ИГУ
До 7 лет колонии грозит жителю поселка Энергетиков за кражу 1700 рублей
Украли, но далеко уехать не смогли: в Иркутской области с поличным задержали банду воров
Вернулся домой: защитник ХК «Байкал-Энергия» Александр Слугин перешел в ульяновскую «Волгу»
Сотрудники Центрального рынка в составе команды «Сборная МУПов» вышли в финал Байкальской лиги КВН
В Братске двое мужчин похитили сейф с золотом
На территории иркутских школ появились многофункциональные стадионы
В Чите поймали мужчину, который перевозил в машине 16 килограммов наркотиков
В селах Баяндаевского района появились новые спортивные площадки
В Усть-Удинском районе задержали водителя, который скрылся с места ДТП, убив двух людей
В Иркутской области мужчина обокрал ветерана ВОВ дважды
Игрок в шашки из Иркутской области завоевал третье место на Кубке России в Сочи
Главную детскую поликлинику Братска готовят к открытию после ремонта
Депутаты ЗС рассмотрят изменения в бюджет Иркутской области на ближайшей сессии
В Усть-Илимске суд запретил женщине продавать машину из-за долгов
Александр Воронин согласован на должность прокурора Иркутской области
В библиотеке имени В.Г. Распутина обсудят пользу изучения массовой литературы