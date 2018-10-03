СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-03T12:34:09+03:00

Спортсмен из Иркутска завоевал серебряную медаль на первенстве мира по кикбоксингу.

Соревнования проходили с 15 по 23 сентября в Италии

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Артур Зайченко достойно выступил на первенстве мира по кикбоксингу, которое проходило в Лидо де Езоло Италии. В личном зачете спортсмен завоевал второе место. Зайченко достойно поднялся на пьедестал и получил заслуженную серебряную медаль.

Сборная России на этих соревнованиях одержала победу: 73 золотых, 59 серебряных и 38 бронзовых медалей.

- Артур Зайченко тренируется под руководством Владимира Константинова, - сообщили в пресс-службе Министерства спорта по Иркутской области. - В апреле 2018 года он стал победителем первенства России по кикбоксингу в Ульяновске и выполнил норматив мастера спорта России.

Справка КП:

Кикбоксинг - спортивное единоборство, которое подразделяется на виды. Представляет собой различные удары руками и ногами с использованием экипировки и боксерских перчаток.

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