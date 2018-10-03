2018-10-03T13:59:46+03:00
Общество

В ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске сработала пожарная тревога

Все посетители поспешили на выход [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Пожарная тревога сработала в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске.Пожарная тревога сработала в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 3 октября в ТРЦ «Комсомолл» в дневное время сработала пожарная тревога.

Все посетители поспешили на выход.

- Это технических сбой, никакого возгорания не произошло,- пояснили в пресс-службе главного управления МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что летом, 1 июня прямо в День защиты детей в ТРЦ «Комсомолл» произошел взрыв. «Комсомольская правда» в Иркутске активно освещала эту тему. ЧП произошло в одной из развлекательных комнат торгового центра. Шесть детей пострадали. Они получили ожоги первой и второй степени, у двоих 40% тела было обожжено. Тогда система пожаротушения не сработала, так как в торговом центре не было задымления.

А в мае этого же года произошел пожар в ТРЦ "СильверМолл". Тогда под кровлей косплекса из-за короткого замыкания проводки загорелся силовой кабель. Никто не пострадал благодаря тому, что задымление было обнаружено на ранних стадиях.

Пожарная тревога сработала в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске.Предоставлено "КП"

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