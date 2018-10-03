СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-03T14:03:36+03:00

Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания. Фото: соцсети.

Правда, перед этим там проведут ремонт

Изменить размер текста: A A

В поселке Уян Куйтунского района завершена экспертиза здания сельской средней школы, в которой 11 сентября произошло обрушение перехода между двумя корпусами. Специалисты вынесли предварительное заключение, по которому здание школы подлежит дальнейшей эксплуатации. Учебный процесс там планируют возобновить после демонтажа обвалившегося перехода и проведения ремонтных работ.

Кроме того, эксперты провели визуально-инструментальное обследование школы. Выяснилось, что у основного здания нет существенных деформаций и повреждений, которые могут угрожать безопасности детей и учителей. После демонтажа перехода, там отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, утеплят наружные стены, и благоустроят территорию.

- Сроки проведения восстановительных работ и возобновления занятий в помещении Уянской школы зависят от оперативности властей Куйтунского района, - цитирует заместителя министра образования Приангарья Максима Парфенова пресс-служба правительства Иркутской области. - Им нужно выбрать организацию, которая займётся изготовлением проектно-сметной документации, оценить стоимость демонтажа и ремонта, объявить аукцион по выбору подрядной организации. Пока будет идти подготовка к ремонту, здание будет отапливаться.

Добавим, что пока ребятишки и учителя из села Уян вынуждены проводить уроки в помещении детского сада «Огонёк», местной амбулатории, и социально-культурном центре.