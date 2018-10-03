Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-03T16:28:49+03:00

Это был последний домашний матч для нашей команды в 2018 году

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Футболисты иркутского «Зенита» второй матч подряд заканчивают игру с сухими цифрами на табло. В домашнем матче наши парни сыграли вничью с барнаульским «Динамо» со счетом 0:0. Напомним, в прошлом матче иркутяне с таким же счетом завершили встречу с омским «Иртышом».

После этого матча зенитовцы набирают 12 очков, и по-прежнему находятся на 3 месте в турнирной таблице. Динамовцы с 5 набранными баллами остались на 5 строчке.

Добавим, что это был последний матч для «Зенита» на домашнем стадионе в 2018 году. В следующий раз в Иркутске наша команда сыграет в весенней части Первенства России в апреле следующего года.

Но осенняя часть пока не завершена. Следующий матч «Зенит» проведет 10 октября, с «Иртышом» в Омске

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