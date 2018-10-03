Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-03T16:32:16+03:00

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В селе Кырен Республики Бурятия задержали 51-летнию жительницу, которая украла у пенсионерки мобильный телефон. Две женщины были до этого знакомы. Преступница пришла к пенсионерке в гости. Попросила телефон, чтобы позвонить и ушла в неизвестном направлении.

- Злоумышленница попросила мобильный, чтобы позвонить своей подруге; вышла для беседы во двор, а потом и вовсе скрылась, - сообщили в пресс-службе МВД по Республики Бурятии. - На окрики бабушки вернуть телефон она не реагировала.

По горячим следам воровку удалось найти. Уже на тот момент женщина успела отдать телефон в скупку и на вырученные деньги купила спиртное.

До этого преступница уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. В феврале этого года она освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за кражу.

Сейчас в отношении 51-летней жительницы возбуждено уголовное дело.