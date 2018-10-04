2018-10-04T04:11:05+03:00
Общество

В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа

Разгневанная гражданская супруга ударила женщину бутылкой по голове
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужаВ Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Семейная драма разыгралась в Усолье Сибирском Иркутской области. Здесь на скамью подсудимых попала женщина, которая набросилась на любовницу мужа.

- В тот день она решили прийти пораньше домой, чтобы испечь блинов и порадовать гражданского супруга, - говорится в сообщении Усольского районного суда. - По дороге она купила молоко и уксус.

Однако дома сибирячку ждал, мягко говоря, неприятный сюрприз: муж был не один, а с незнакомой ей женщиной. Тогда разгневанная жена сначала устроила скандал, а затем

ударила незваную гостью оказавшейся под рукой бутылкой с уксусной кислотой. Бутылка разбилась, потерпевшая получила небольшие ожоги шеи и ушиб мягких тканей лица.

- Экспертиза установила, что телесные повреждения не причинили вреда ее здоровью, - говорится в сообщении.

Тем не менее, суд назначил ей штраф - пять тысяч рублей.

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