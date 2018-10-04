2018-10-04T04:28:51+03:00
Происшествия

Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы

Местный житель украл с территории предприятия
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилыЖителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Попался на мелкой краже, а срок может получить реальный. В Усть-Куте сотрудники полиции задержали вора, который украл бензопилу. Ночью мужчина проник на территорию торгового предприятия, расположенного в городе. И вытащил инструмент из жилого вагончика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сыщики быстро установили подозреваемого – местного 36-летнего жителя. Он успел сдать бензопилу в скупку, но под давлением правоохранителей выкупил ее и вернул законным владельцам.

Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит реальный срок – 6 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поселке Энергетиков Иркутской области мужчина зашел в торговый павильон в дневное время. Он направился к прилавку и вытащил деньги, оттолкнув продавца. После этого преступник попытался убежать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов
Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Скандалила в суде: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в зале заседания
В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа
Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве
Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок
Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»
Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию
Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания