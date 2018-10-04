СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-04T04:28:51+03:00

Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Попался на мелкой краже, а срок может получить реальный. В Усть-Куте сотрудники полиции задержали вора, который украл бензопилу. Ночью мужчина проник на территорию торгового предприятия, расположенного в городе. И вытащил инструмент из жилого вагончика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сыщики быстро установили подозреваемого – местного 36-летнего жителя. Он успел сдать бензопилу в скупку, но под давлением правоохранителей выкупил ее и вернул законным владельцам.

Возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит реальный срок – 6 лет тюрьмы.

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В поселке Энергетиков Иркутской области мужчина зашел в торговый павильон в дневное время. Он направился к прилавку и вытащил деньги, оттолкнув продавца. После этого преступник попытался убежать.