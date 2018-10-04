2018-10-04T05:48:43+03:00
Общество

Скандалила в суде: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в зале заседания

Женщина пришла в зал суда в качестве пострадавшей
Ольга БУЕВА
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Скандалила в суде: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в зале заседанияСкандалила в суде: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в зале заседанияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Неадекватно вела себя в суде. Жительницу Чуны наказали за то, что она скандалила во время заседания.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, женщина пришла в суд в качестве пострадавшей. Но не смогла справиться со своими эмоциями: скандалила, нецензурно выражалась, одним словом, вела себя вызывающе. Конечно, это мешало процессу.

- На неоднократные замечания судебного пристава она не реагировала, - говорится в сообщении. - В итоге на гражданку составили административный протокол.

Материалы передали мировому судье. В итоге ей назначили штраф - 800 рублей.

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