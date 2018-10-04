СЕГОДНЯ 05:48 2018-10-04T05:48:43+03:00

Скандалила в суде: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в зале заседания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Неадекватно вела себя в суде. Жительницу Чуны наказали за то, что она скандалила во время заседания.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, женщина пришла в суд в качестве пострадавшей. Но не смогла справиться со своими эмоциями: скандалила, нецензурно выражалась, одним словом, вела себя вызывающе. Конечно, это мешало процессу.

- На неоднократные замечания судебного пристава она не реагировала, - говорится в сообщении. - В итоге на гражданку составили административный протокол.

Материалы передали мировому судье. В итоге ей назначили штраф - 800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обычно женщины мужиков поделить не могут, но оказывается, что еще и… котов. Вот уже 2 года иркутянка пытается забрать своего питомца у подруги. И дело даже не в том, что животное, что называется, голубых кровей. Не какой-то там дворовый Васька, а породы турецкая ангора стоимостью 100 тыс. рублей (со слов хозяйки, - прим. Ред.)).