2018-10-04T06:12:07+03:00
Здоровье

Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение

Болезнь передается воздушно-капельным путем
Ольга БУЕВА
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Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечениеИркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Есть люди, которые, даже узнав о своей опасной болезни, отказываются от лечения. Иркутянин, у которого врачи обнаружили туберкулез, также не желал госпитализироваться.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при этом житель областного центра рисковал не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих.

- Он болен заразной формой туберкулеза, которая приводит к необратимым негативным последствиям в организме человека, - говорится в сообщении. - Распространяется вирус воздушно-капельным путем – при разговоре, кашле или чихании больного человека рядом со здоровым.

Известно, что это болезнь очень опасная и можем привести к смерти человека. Мужчина постоянно контактировал со своими близкими и новорожденным братом. При этом игнорировал с 2017 направления на госпитализацию. В итоге прокуратура Кировского района принудительно отправила его на лечение.

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