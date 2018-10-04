Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Есть люди, которые, даже узнав о своей опасной болезни, отказываются от лечения. Иркутянин, у которого врачи обнаружили туберкулез, также не желал госпитализироваться.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при этом житель областного центра рисковал не только своим здоровьем, но и здоровьем окружающих.
- Он болен заразной формой туберкулеза, которая приводит к необратимым негативным последствиям в организме человека, - говорится в сообщении. - Распространяется вирус воздушно-капельным путем – при разговоре, кашле или чихании больного человека рядом со здоровым.
Известно, что это болезнь очень опасная и можем привести к смерти человека. Мужчина постоянно контактировал со своими близкими и новорожденным братом. При этом игнорировал с 2017 направления на госпитализацию. В итоге прокуратура Кировского района принудительно отправила его на лечение.