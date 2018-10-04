2018-10-04T07:24:04+03:00
Происшествия

Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов

Нарушитель не хотел выплачивать долг
Ольга БУЕВА
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Скрывался от правосудия: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставовСкрывался от правосудия: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На что только не идут нарушители, чтобы скрыться от вполне закономерного наказания. Иногда ситуации приобретают комический характер. Так, например, в Бурятии 26-летний парень пытался скрыться от судебных приставов в ... шкафу.

- Уголовный штраф ему выписали за покупку и хранение наркотиков, - рассказали в пресс-службе УФССП по Бурятии. - Однако деньги молодой человек не выплачивал.

Тогда судебные приставы пожаловали к нему домой. Дверь им открыла пожилая бабушка.

Она объяснила, что не видела внука несколько месяцев. Тогда ей объяснили, что нужно пояснить это в письменной форме. Но пускать в квартиру сотрудников она не торопилась - объяснила, что нужно закрыть в другой комнате собак.

Когда же приставы зашли в квартиру, то обстановка им показалась подозрительной - мужские носки возле дивана на полу, шорох в прихожей.

Тогда приставы подошли к шкафу и открыли дверь - в нем, сгорбившись, стоял тот самый должник. Двухметровый парень умудрился втиснуться в тесный шкаф, чтобы избежать наказания.

Однако это ему не удалось и ему пришлось отправиться в отделение.

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