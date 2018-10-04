СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-04T08:00:25+03:00

Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске. Фото: с официального сайта "Байкальской прессы"

Всего на конкурс поступило больше 260 заявок

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Фестиваль "Байкальская пресса" открылся в Иркутске 4 октября. Образовательная программа будет проходить несколько дней.

Перед медиа-сообществом Иркутска выступят известные спикеры - журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов, телевизионная ведущая Ника Стрижак, медиаменеджер и продюсер Наталья Лосева, фотожурналист Сергей Максимишин и многие другие.

Также 5 октября состоится награждение журналистов. Всего на конкурс "Журналист года" поступило более 260 заявок. Как сообщают организаторы, его участниками стали журналисты из большинства районов Иркутской области

- Конкурс «Журналист года Иркутской области» проводится в 16 номинациях, дополнительно учреждены три специальных приза, - говорится в сообщении.

Самыми многочисленными по количеству конкурсантов номинациями стали "Проект (акция) года" - 31; "Корреспондент районных (городских) СМИ" - 38; "Корреспондент печатных СМИ" - 33; "Телевизионный корреспондент" - 25; "Публикация в печатных СМИ" – 21; "Корреспондент сетевых СМИ" - 18; "Телевизионный оператор" - 16.