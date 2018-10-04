2018-10-04T08:00:25+03:00
Общество

Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске

Всего на конкурс поступило больше 260 заявок
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске. Фото: с официального сайта "Байкальской прессы"Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске. Фото: с официального сайта "Байкальской прессы"
Изменить размер текста:

Фестиваль "Байкальская пресса" открылся в Иркутске 4 октября. Образовательная программа будет проходить несколько дней.

Перед медиа-сообществом Иркутска выступят известные спикеры - журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов, телевизионная ведущая Ника Стрижак, медиаменеджер и продюсер Наталья Лосева, фотожурналист Сергей Максимишин и многие другие.

Также 5 октября состоится награждение журналистов. Всего на конкурс "Журналист года" поступило более 260 заявок. Как сообщают организаторы, его участниками стали журналисты из большинства районов Иркутской области

- Конкурс «Журналист года Иркутской области» проводится в 16 номинациях, дополнительно учреждены три специальных приза, - говорится в сообщении.

Самыми многочисленными по количеству конкурсантов номинациями стали "Проект (акция) года" - 31; "Корреспондент районных (городских) СМИ" - 38; "Корреспондент печатных СМИ" - 33; "Телевизионный корреспондент" - 25; "Публикация в печатных СМИ" – 21; "Корреспондент сетевых СМИ" - 18; "Телевизионный оператор" - 16.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Швецию за победой: хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира
От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске
Позолоти ручку: цыганка украла у пенсионерки Иркутска 34 тысячи рублей
Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу
Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов
Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Наказали за мат: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в суде
Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы
В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа
Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве
Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок
Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»
Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию
Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания