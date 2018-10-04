Позолоти ручку: цыганка украла у пенсионерки Иркутска 34 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-04T09:09:59+03:00

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Не досчиталась денег. В Иркутске пенсионерка попалась на удочку мошенницы.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, 29-летняя девушка с внешностью цыганки пришла к пожилой женщине домой. Дальше - классика жанра. Объяснила бабушке, что на ней - порча. И сглаз нужно лечить, причем срочно.

Провела ритуал. Правда, вот ведь удивительно, для этого понадобились... деньги. Пенсионерка достала свои сбережения - 33 тысячи 900 рублей. Дальше цыганка завернула деньги в платок, провела ритуал и сделала вид, что убрала средства обратно в шкаф. Однако надо ли говорить, что купюры девушка незаметно положила в свой карман.

Затем сообщила хозяйке дома, что для окончательного завершения ритуала им вместе нужно выйти на улицу и дойти до конца дома.

Мошенницу удалось задержать. Ее приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.