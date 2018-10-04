2018-10-04T09:33:26+03:00
Авто

От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске

Машину нашли во дворе дома на улице Лыткина
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в ИркутскеОт полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске. Хозяин оставил иномарку возле одного из развлекательных центров Октябрьского района.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, владелец авто сразу же забил тревогу и обратился в полицию.

- Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания, - говорится в сообщении. - Составленную ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали наружным нарядам полиции.

В итоге иномарку нашли во дворе дома на улице Лыткина. Выясилось, что ее похитил 30-летний житель Бурятии. Оказывается, между ним и хозяином авто произошел конфликт - поэтому злоумышленник решил отомстить ему. И угнал машину, воспользовавшись те,

что дверь в автомобиле была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

По этому факту завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». "Угонщик" находится под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Швецию за победой: хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира
Позолоти ручку: цыганка украла у пенсионерки Иркутска 34 тысячи рублей
Поехала в гости: в Иркутской области нашли пропавшую школьницу
Фестиваль "Байкальская пресса" открывается в Иркутске
Все равно нашли: в Бурятии двухметровый мужчина прятался в шкафу от судебных приставов
Иркутянина, больного туберкулезом, отправили на принудительное лечение
Наказали за мат: жительница Иркутской области выплатит штраф за то, что неадекватно вела себя в суде
Жителю Усть-Кута грозит шесть лет за кражу бензопилы
В Иркутской области женщина заплатит штраф в 5 тысяч рублей за, что избила любовницу мужа
Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве
Украла у пенсионерки телефон, продала его и купила спиртное: жительницу Бурятии ждет срок
Игра без голов: иркутский ФК «Зенит» сыграл вничью с барнаульским «Динамо»
Иркутский «Аистенок» номинирован на национальную премию
Раритетный телефон попал в музей: аппарат 19 века таможенники из Иркутска конфисковали у жителя Китая
Прошла экспертизу: специалисты разрешили эксплуатацию школы в поселке Уян, в которой обрушилась часть здания