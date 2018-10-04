СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-04T09:33:26+03:00

От полиции не ушел: мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Машину нашли во дворе дома на улице Лыткина

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Мужчину, угнавшего дорогой "Лексус", поймали в Иркутске. Хозяин оставил иномарку возле одного из развлекательных центров Октябрьского района.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, владелец авто сразу же забил тревогу и обратился в полицию.

- Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания, - говорится в сообщении. - Составленную ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали наружным нарядам полиции.

В итоге иномарку нашли во дворе дома на улице Лыткина. Выясилось, что ее похитил 30-летний житель Бурятии. Оказывается, между ним и хозяином авто произошел конфликт - поэтому злоумышленник решил отомстить ему. И угнал машину, воспользовавшись те,

что дверь в автомобиле была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

По этому факту завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». "Угонщик" находится под стражей.