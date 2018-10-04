Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-04T11:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве. Здесь состоялся международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Дмитрий Бердников выступил с докладом «Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств».

– Решение вопросов энергоэффективности призваны улучшить качество жизни горожан, – отметил Дмитрий Бердников. – Строительство жилья, социальных объектов должно идти в соответствии с современными стандартами, c учетом требований экономии ресурсов.

Он рассказал, что в нашем городе идут активные работы по модернизации сетей, в том числе и за счет инвестиций.

А при строительстве садом, ФОКов и других социальных объектов применяются специальные утеплители, которые позволяют значительно экономить ресурсы. Кроме того, в построенных социальных учреждениях внедряются «умные» системы автоматического регулирования температуры и света в зависимости от условий окружающей среды и т.д.

– Новые инструменты для энергосбережения, о которых говорил Дмитрий Бердников, могут стать хорошим примером для других городов, которые ставят аналогичные задачи, - отметил министра энергетики РФ Антон Инюцин