2018-10-04T11:17:37+03:00
Общество

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве

Глава города рассказал о применении новых инструментов для энергосбережения.
Ольга БУЕВА
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаМэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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Глава Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве. Здесь состоялся международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Дмитрий Бердников выступил с докладом «Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств».

– Решение вопросов энергоэффективности призваны улучшить качество жизни горожан, – отметил Дмитрий Бердников. – Строительство жилья, социальных объектов должно идти в соответствии с современными стандартами, c учетом требований экономии ресурсов.

Он рассказал, что в нашем городе идут активные работы по модернизации сетей, в том числе и за счет инвестиций.

А при строительстве садом, ФОКов и других социальных объектов применяются специальные утеплители, которые позволяют значительно экономить ресурсы. Кроме того, в построенных социальных учреждениях внедряются «умные» системы автоматического регулирования температуры и света в зависимости от условий окружающей среды и т.д.

Новые инструменты для энергосбережения, о которых говорил Дмитрий Бердников, могут стать хорошим примером для других городов, которые ставят аналогичные задачи, - отметил министра энергетики РФ Антон Инюцин

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