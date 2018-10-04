СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-04T12:50:11+03:00

ДТП в Иркутске: 15-летний школьник за рулем иномарки сбил женщину и скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подросток купил машину на сэкономленные деньги, которые ему давали родители

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ДТП произошло в Иркутске. Здесь водитель, управляя автомобилем "ВАЗ", сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Но вместо того, чтобы помочь иркутянке, он скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, это произошло около восьми утра. С многочисленными переломами женщину доставили в больницу.

На поиски нарушителя отправились полицейские. Выяснилось, что за рулем иномарки находился... 15-летний школьник.

- Выяснилось, что машину он купил на сэкономленные деньги, которые ему давали родители, - говорит в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - После совершенного наезда на пешехода, он, испугавшись, решил покинуть место происшествия и спрятать отечественный седан.

Подростка и его родителей доставили в ближайшее отделение полиции. Оперативники выясняют все обстоятельства ЧП.