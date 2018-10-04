2018-10-04T13:50:10+03:00
Авто

МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица

Нужно быть осторожней, отправляясь в загородную поездку
Ольга БУЕВА
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МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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То снег, то дождь, а еще и мороз может ударить. МЧС по Иркутской области предупреждает водителей о том, что нужно быть осторожней на дорогах, особенно на загородных трассах.

- Пятого октября в южных и верхнеленских районах ожидается северо-западный ветер до 18 метров в секунду, по области мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова, - говорится в сообщении. - На дорогах области и города гололедица.

В МЧС также сообщают, что в ветреную погоду выход на водоемы на лодках, катерах, катамаранах и гидроциклах запрещен!

Спасатели напоминают, что на обледеневших дорогах запрещено увеличивать скорость, обгонять, слишком сокращать дистанцию между транспортом.

КОНКРЕТНО

На трассах Иркутской области 23 опасных участка:

- Р-255 «Сибирь» – 14 участков (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский);

- Р-258 «Байкал» – 3 участка (Иркутский, Шелеховский, Слюдянский);

- А-331 «Вилюй» – 6 участков (Тулунский, Братский).

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