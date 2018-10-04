МЧС предупреждает водителей: на дорогах Иркутской области будет гололедица
То снег, то дождь, а еще и мороз может ударить. МЧС по Иркутской области предупреждает водителей о том, что нужно быть осторожней на дорогах, особенно на загородных трассах.
- Пятого октября в южных и верхнеленских районах ожидается северо-западный ветер до 18 метров в секунду, по области мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова, - говорится в сообщении. - На дорогах области и города гололедица.
В МЧС также сообщают, что в ветреную погоду выход на водоемы на лодках, катерах, катамаранах и гидроциклах запрещен!
Спасатели напоминают, что на обледеневших дорогах запрещено увеличивать скорость, обгонять, слишком сокращать дистанцию между транспортом.
КОНКРЕТНО
На трассах Иркутской области 23 опасных участка:
- Р-255 «Сибирь» – 14 участков (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский);
- Р-258 «Байкал» – 3 участка (Иркутский, Шелеховский, Слюдянский);
- А-331 «Вилюй» – 6 участков (Тулунский, Братский).