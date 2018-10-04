Обманули в Интернете: жертвой мошенников в Иркутской области стали семь человек
Снова обман и снова в Интернете. На удочку мошенников попались доверчивые пользователи Сети.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, только за сутки пострадали семь человек. Общий "улов" преступников - 60 тысяч рублей.
Один случай произошел в Братске: здесь местная жительница лишилась 14 тысяч рублей. Она поверила неизвестному, представившемуся по телефону ее сыном. Злоумышленник попросил перевести ему деньги якобы за освобождение от уголовной ответственности. И она согласилась!
В аналогичной ситуации оказалась и жительница Усть-Илимске, отдавшая мошенникам 6 тысяч рублей.
Другая жительница этого города сообщила аферисту номер банковской карты и код-пароль. Сделала она это для того, чтобы он внес предоплату за жилье, объявление об аренде которого она разместила в Интернете.
Полицейские в очередной раз призывают сибиряков быть осторожней.