СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-04T15:43:54+03:00

Обманули в Интернете: жертвой мошенников в Иркутской области стали семь человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

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Снова обман и снова в Интернете. На удочку мошенников попались доверчивые пользователи Сети.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, только за сутки пострадали семь человек. Общий "улов" преступников - 60 тысяч рублей.

Один случай произошел в Братске: здесь местная жительница лишилась 14 тысяч рублей. Она поверила неизвестному, представившемуся по телефону ее сыном. Злоумышленник попросил перевести ему деньги якобы за освобождение от уголовной ответственности. И она согласилась!

В аналогичной ситуации оказалась и жительница Усть-Илимске, отдавшая мошенникам 6 тысяч рублей.

Другая жительница этого города сообщила аферисту номер банковской карты и код-пароль. Сделала она это для того, чтобы он внес предоплату за жилье, объявление об аренде которого она разместила в Интернете.

Полицейские в очередной раз призывают сибиряков быть осторожней.