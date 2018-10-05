Все отлично: Павел Воля в Иркутске записал второй видеоролик, в котором рассказал правду о своей «госпитализации»
Новость о том, что Павел Воля, который сейчас находится в Иркутске, попал в больницу, облетела Интернет. Эту информацию «КП» подтвердили и в одной из городских больниц.
Сам Павел Воля, видимо, настолько устал от многочисленных звонков, что, по его словам, проснулся, чтобы записать видеоролик. Видеообращение о разместил в своем Инстаграме. Видно, что комик немного устал и не выспался. Но при этом не теряет своего привычного оптимизма.
- Ребята, привет! – обратился к поклонникам Павел Воля. – Видимо, пошла вторая волна беспокойства. Да, я в Иркутске, у меня заболел живот, я поехал в больницу, но ничего не обнаружили. Друзья, знакомые не пишите и не звоните. У меня все нормально!
Напомним, в нашем городе артист провел концерт, побывал на Байкале, фотографиями с которого он поделился с поклонниками.