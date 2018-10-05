СЕГОДНЯ 03:59 2018-10-05T03:59:20+03:00

Все отлично: Павел Воля в Иркутске записал второй видеоролик, в котором рассказал правду о своей «госпитализации». Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Новость о том, что Павел Воля, который сейчас находится в Иркутске, попал в больницу, облетела Интернет. Эту информацию «КП» подтвердили и в одной из городских больниц.

Сам Павел Воля, видимо, настолько устал от многочисленных звонков, что, по его словам, проснулся, чтобы записать видеоролик. Видеообращение о разместил в своем Инстаграме. Видно, что комик немного устал и не выспался. Но при этом не теряет своего привычного оптимизма.

- Ребята, привет! – обратился к поклонникам Павел Воля. – Видимо, пошла вторая волна беспокойства. Да, я в Иркутске, у меня заболел живот, я поехал в больницу, но ничего не обнаружили. Друзья, знакомые не пишите и не звоните. У меня все нормально!

Напомним, в нашем городе артист провел концерт, побывал на Байкале, фотографиями с которого он поделился с поклонниками.