СЕГОДНЯ 04:38 2018-10-05T04:38:49+03:00

«Похоронили» по ошибке: в Бурятии пенсионера из Пензы признали умершим Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Запутанная история произошла в Бурятии. В Пензе 66-летнему пенсионеру перестали выплачивать пенсии. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области. Тогда правоохранители начали разбираться, и вскрылась ошибка. Выяснилось, что «ноги растут» из Бурятии.

Здесь 23 октября 2016 в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Улан-Удэ с улицы привезли тело мужчины. Его личность удалось установить. Умершим оказался москвич, родившийся 9 июля 1952 года. Однако, при внесении записи об установлении личности москвича старший участковый уполномоченный ошибочно указал только год рождения – 1951.

Потом медицинское свидетельство о смерти выдали однофамильцу погибшего, жителю Пензы, который никогда не был в Бурятии. Сведения о его персональных данных были взяты из информационной базы органов внутренних дел.

На основании медицинского свидетельства о смерти Улан-Удэнский городской отдел Управления ЗАГС республики Бурятия выдал справку о смерти пензенца. После этого с января 2018 года пенсионный фонд в Пензе перестал выплачивать ему пенсию.

Через суд мужчине пришлось доказывать, что он жив.