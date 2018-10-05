2018-10-05T05:54:46+03:00
Общество

Ремонт пяти спортивных объектов завершен в Иркутске

До конца года отремонтируют еще два
Ольга БУЕВА
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Ремонт пяти спортивных объектов завершен в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Ремонт пяти спортивных объектов завершен в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Капремонт пяти спортивных сооружений завершили в Иркутске. До конца года приведут в порядок еще два.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Капремонт завершили в здании детско-спортивной школы №1 в Усолье-Сибирском, спортивного комплекса «Дом спорта» в Саянске, спортивного комплекса имени Олега Алексеева в поселке Усть-Ордынском, в здании Манзурской детско-юношеской спортивной школы в Качугском районе.

Работы обошлись в 33,8 миллионов рублей.

Кроме того, частично привели в порядок спортивный комплекс «Мегаполис-спорт» в Саянске. Также продолжается капремонт здания средней школы в селе Оса и здания лыжной базы Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске.

Также продолжается реконструкция стадиона "Труд" в Братске и стадиона "Водник" в Киренске.

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