Банду угонщиков автомобилей задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-05T06:57:16+03:00

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Группу угонщиков задержали полицейские Иркутска. Несколько месяцев назад в отделение обратился местный житель. Он рассказал о том, что с улицы Лазина неизвестные похитили его авто "Тойота-Аллион".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, иномарку удалось найти быстро. Машина стояла в одном из дворов по улице Енисейской с поддельными госномерами. В итоге полицейские вышли и на след самих подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 32, 36 и 56 лет.

Выяснилось, что этот угон - не единственное их злодеяние. Также они похитили иномарку "Тойота Королла", которую вернули хозяйке за вознаграждение.

На них завели уголовное дело по статье "Кража". Подельникам грози до шести лет тюрьмы. Также не исключено, что они причастны к целой серии угонов авто. Сейчас в этом разбираются правоохранители.