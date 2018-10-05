2018-10-05T09:08:41+03:00
Общество

Предприниматель из Иркутской области оказывала медуслуги без лицензии

Женщина заплатит штраф
Ольга БУЕВА
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Предприниматель из Иркутской области оказывала медуслуги без лицензииПредприниматель из Иркутской области оказывала медуслуги без лицензииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Предприниматель Шелехова попала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба Иркутской области, женщина оказывала услуги социального обслуживания, в том числе и медицинского характера. При этом никакой лицензии у нее не было. Неизвестно были пострадавшие в результате такой деятельности, но за нарушение сибирячку наказали.

- Оценив представленные прокурором доказательства, арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа, - говорится в сообщении ведомства.

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Услуги по лечению зубов и протезированию без лицензии предоставляла одна из частных стоматологических клиник Свердловского района Иркутска. Это выяснилось после того, как один из пациентов обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку стоматологии.Известна и сумма, которую заработали руководители клиники за период своей незаконной деятельности. Это более 7 миллионов рублей.

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