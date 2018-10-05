В ИГУ начнет работать военный учебный центр

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-05T09:38:05+03:00

Он откроется 1 сентября 2019 года

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На деловом завтраке с журналистами и. о. ректора ИГУ академика РАН Игорь Бычков рассказал о том, что ИГУ возможно заработает военный учебный центр. И вот информация подтвердилась.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, соответствующий приказ подписал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

В официальном письме Минобороны России, поступившем в адрес и. о. ректора ИГУ академика РАН Игоря Бычкова сообщается, что в настоящее время идет работа по подготовке проекта соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации.

- Военный учебный центр при ИГУ будет размещаться в учебном корпусе № 17 по улице Ленина, 8, - говорится в сообщении.

Здесь будут и два плаца. Готовить в военном центре будут сержантов и солдат запаса.

Каждый год сюда будут набирать порядка 90 человек.

Основные направления - подготовка переводчиков, военных юристов, специалистов в сфере информационной безопасности и артиллеристов.