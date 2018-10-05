2018-10-05T10:48:47+03:00
Общество

Сергей Сокол: «Для нас важно мнение областного объединения профсоюзов»

Конструктивный диалог Заксобрания и объединения профсоюзов, будет продолжен
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сергей Сокол: «Для нас важно мнение областного объединения профсоюзов»Сергей Сокол: «Для нас важно мнение областного объединения профсоюзов»
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Накануне двух знаковых праздников - Дня учителя и Всемирного дня действий профсоюзов, в Иркутске прошло заседание Совета Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», в котором приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, члены областного правительства, депутаты и председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол. В своем выступлении спикер областного парламента подчеркнул, что конструктивный диалог Заксобрания и объединения профсоюзов, будет продолжен.

- Государственная политика должна, в первую очередь, развиваться в направлении защиты интересов трудящихся, - отметил Сергей Сокол. - При этом нужно руководствоваться не амбициями, а здравым смыслом, реальными интересами людей. Ведь ничего не меняя, трудно обеспечить и новое качество труда, и более высокие зарплаты. Позиция объединения профсоюзов очень важна для нас, и мы будем к ней прислушиваться.

Также, во время обсуждения были затронуты такие вопросы, как: необходимость возрождения престижа рабочих профессий, о трудовой миграции, уровне зарплаты молодых специалистов. Представители профсоюза в свою очередь, сообщили Сергею Соколу что в центре внимания педагогов региона принятый Заксобранием в первом чтении проект закона о праве на получение ежемесячной денежной выплаты в 3 тысячи рублей студентам-целевикам, которые после окончания учебы, устроятся на работу в школы Иркутской области.

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