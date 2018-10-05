2018-10-05T14:43:02+03:00
Общество

Военный учебный центр появится на базе ИГУ

Он начнет свою работу с 1 сентября 2019 года
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Уже со следующего года в Иркутском государственном университете начнет работу военный учебный центр. Сейчас ведется активная подготовка проекта.

- Военный учебный центр при ИГУ будет размещаться в учебном корпусе № 17 по улице Ленина, 8, - сообщили в пресс-службе ИГУ. - Здесь же предусмотрены два плаца. Готовить в военном центре будут сержантов и солдат запаса. Планируемый ежегодный набор — 90 человек из числа студентов очного обучения.

Глава ИГУ Игорь Бычков также отметил, что в приоритете будет много направлений.

- Подготовка военных переводчиков и военных юристов, последних сегодня в нашей стране готовит только одно высшее военное заведение,- рассказал Игорь Бычков. - Также планируется подготовка специалистов в сфере информационной безопасности и артиллеристов. Однако окончательно список военно-учетных специальностей и основных специализаций будет утвержден немного позже.

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