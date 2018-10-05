2018-10-05T12:17:20+03:00
Происшествия

«Огрел» собутыльника утюгом: ангарчанин отсидит четыре с половиной года в тюрьме

Праздник закончился печально
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Анграске мужчина прислонил горячий утюг к лицу собутыльника.В Анграске мужчина прислонил горячий утюг к лицу собутыльника.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске двое мужчин распивали спиртные напитки. Что-то пошло не так и между новыми друзьями завязалась ссора.

- В ходе ссоры 31-летний ангарчанин нанес мужчине множественные удары кулаками и ногами,- сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - После драки злоумышленника выгнали из дома. Спустя время он вернулся, и между мужчинами снова началась ссора, в ходе которой потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

После этого преступник схватил раскаленный утюг и стал прикладывать горячей стороной к лицу и телу мужчины.

В ходе расследования выяснилось, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд смягчил приговор, так как вины мужчина не отрицал и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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