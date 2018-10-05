Перечислил на лечение: с водителя, совершившего наезд на женщину в Бурятии, взыскали деньги

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-05T15:08:44+03:00

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Женщину, которая шла по пешеходному переходу, сбил на автомобиле Honda Stepwgn 41-летний житель Бурятии. К счастью, удар машины оказался не смертельным. Но травмы, которые она получила, оказались серьезными: закрытый перелом лонной, седалищной костей справа, закрытый краевой перелом боковой массы крестца, ушиб поясничного отдела позвоночника, тромбоз берцовых вен. Лечиться и восстанавливаться пришлось долго.

- Сразу после аварии водитель поспешил компенсировать расходы на лечение пострадавшей и передал ей 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.-Но средств не хватило на длительное лечение и реабилитацию, поэтому пострадавшая обратилась в суд для возмещения утраченного заработка в течение 4 месяцев, расходов на лечение и взыскания компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил ее требования. Но, чтобы пострадавшая получила деньги, пришлось подключиться службе судебных приставов. Средства должника в банках заблокировали. Дополнительно ограничили его и в правах на автомобиль. Это заставило водителя найти 175 тысяч рублей на выплату пострадавшей: 83 тысячи рублей -это заработок за 4 месяца, расходы на лечение, убытки и компенсация морального вреда обошлись водителю в 88,5 тысяч рублей, судебные расходы – 3,5 тысячи