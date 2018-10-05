Полтора миллиарда рублей получит Иркутская область для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-05T16:52:50+03:00

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В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Иркутская область должна получить финансирование в размере более 1,4 млрд рублей на период 2019-2024 годов.

- Финансирование предназначено для постепенного переоснащения и дооснащения регионального сосудистого центра на базе Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, а также восьми первичных сосудистых отделений (ПСО) в Иркутской городской клинической больнице №1, Медсанчасти ИАПО, Ангарской больнице скорой медицинской помощи, Братской городской больнице №5, Саянской городской больнице, Усольской городской больнице, Нижнеудинской районной больнице, Усть-Илимской городской больнице, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

На данный момент в Иркутской области проводится огромная и плодотворная работа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Успех Приангарья даже был отмечен на федеральном уровне.

- Денежные средства будут выделяться поэтапно: в 2019 году региону планируется направить 219,7 млн рублей, в 2020 году - 250,6 млн рублей, в 2021 году - 195,1 млн рублей, в 2022 году -314,2 млн рублей, в 2023 году - 165,1 млн рублей, в 2024 году - 276,9 млн рублей,- сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.