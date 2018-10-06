СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-06T04:47:05+03:00

ЧП на Кругобайкальской железной дороге: при камнепаде травмы получил рабочий

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Камнепад прервал движение на Кругобайкальской железной дороге днем 5 октября. ЧП произошло в 15.41 на 125 километре участка Маритуй-Шарыжалгай. Из-за повреждения железнодорожного пути пришлось прервать движение туристическому поезду сообщением Порт Байкал – Слюдянка.

Пассажиров поезда доставили автобусом через поселок Листвянка в Иркутск. Пассажиры пригородного поезда Слюдянка – Порт Байкал были доставлены до места назначения водным транспортом. По предварительной информации, когда на место выехали рабочие, чтобы разгрести завалы, произошло еще одно обрушение камней.

- При проведении восстановительных работ травмы получил работник железной дороги, - сообщили в пресс-службе Кругобайкальской железной дороги. – Восстановление движения на этом участке продолжается. На место выехала комиссия для расследования происшествия.