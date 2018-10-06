Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили приехал в Иркутск на турнир памяти Вырупаева

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-06T06:01:33+03:00

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Звездные гости прибыли в Иркутск на открытие XIII Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона, иркутянина Константина Вырупаева. Почетным гостем соревнований, которые пройдут 6-7 октября в спорткомплексе «Байкал-Арена» стал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

- Для участия в соревнованиях заявилось более 100 спортсменов из Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Курганской, Иркутской областей, республик Алтай и Хакасия, а также из Таджикистана, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Наш регион на турнире представят 43 борца из Иркутска, Ангарска, и Братска.

Добавим, что соревнования будут проводиться по десяти весовым категориям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 килограммов. Победители получат звания «Мастер спорта России», а призеры - почетные грамоты и медали.