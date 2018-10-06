СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-06T08:57:22+03:00

Житель Братска погиб на пожаре в гараже. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ЧП в одном из гаражных кооперативов, в жилом районе Падун произошло в ночь на 4 октября. Там загорелся частный бокс. Спасатели прибыли на место через несколько минут, к этому моменту железобетонное строение было полностью охвачено огнем.

Спустя 15 минут, после того, как пожар был потушен, в сгоревшем гараже, спасатели обнаружили тело мужчины. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, причины и обстоятельства пожара выясняются.

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