Вырубили 150 сосен: черных лесорубов задержали с поличным в Заларинском районе

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-06T10:19:08+03:00

У них изъяли трактор и бензопилу

Изменить размер текста: A A

Во время рейда в лесах Заларинского района, полицейские с поличным поймали двух черных лесорубов, которые незаконно занимались лесозаготовкой. При проверке, никаких разрешительных документов, они, конечно, предоставить не смогли. Кроме того, выяснилось, что двое злоумышленников, которыми оказались 32-летний житель Зиминского района и 34-летний ранее судимый житель Шелеховского района, вырубили 150 сосен.

Также у черных лесорубов оперативники нашли и изъяли трактор и бензопилу. Какой ущерб они причинили государству, пока устанавливается.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас разыскиваются остальные участники группы, а также устанавливается причастность задержанных к другим незаконным рубкам.