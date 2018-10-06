ДТП в Иркутске: велосипедист погиб под колесами мусоровоза

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-06T12:47:35+03:00

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Трагическое ДТП произошло поздним вечером, 5 октября на улице Богдана Хмельницкого в Иркутске. Там под колеса мусоровоза попал велосипедист. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД МВД «Иркутское», от полученных травм он скончался на месте.

По предварительной информации, погибший велосипедист мог быть пьян. Водитель грузовика, который был трезв, не пострадал. Все обстоятельства этой смертельной аварии продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

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