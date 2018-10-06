2018-10-06T14:49:53+03:00
Авто

Отправлен под стражу: в Усолье-Сибирском арестован водитель, который в пьяном виде насмерть сбил ребенка

Он проведет за решеткой как минимум два месяца
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отправлен под стражу: в Усолье-Сибирском арестован водитель, который в пьяном виде насмерть сбил ребенкаОтправлен под стражу: в Усолье-Сибирском арестован водитель, который в пьяном виде насмерть сбил ребенкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усолье-Сибирском суд решил отправить под стражу водителя «Тойоты Краун», который 1 октября, сел за руль пьяным, начал лихачить по городским улицам, и выехав с дороги на обочину встречной полосы, сбил там 13-летнего школьника. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи.

Позже выяснилось, что виновник ДТП уже не раз получал штрафы за нарушения правил дорожного движения. Поэтому суд согласился с мнением следователя о том, что при избрании более мягкой меры пресечения, он может скрыться, воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказав воздействие на свидетелей, а также продолжитьездить по улицам города пьяным.

- Постановлением суда обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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