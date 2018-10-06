2018-10-06T16:36:01+03:00
Спорт

Впервые в Иркутске: Кубок Азии по ушу-саньда пройдет во Дворце спорта «Труд»

На ковре сойдутся лучшие спортсмены Сибири и Дальнего Востока
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Впервые в Иркутске: Кубок Азии по ушу-саньда пройдет во Дворце спорта «Труд». Фото: организаторы.Впервые в Иркутске: Кубок Азии по ушу-саньда пройдет во Дворце спорта «Труд». Фото: организаторы.
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Отличная новость для иркутских любителей боевых искусств: в нашем городе впервые состоится престижный турнир - Кубок Азии по ушу-саньда. 12 октября во Дворце спорта «Труд» сойдутся лучшие спортсмены Сибири и Дальнего Востока.

- Это абсолютно новый турнир, который планируют проводить два раза в год, - рассказывает «Комсомольской правде» руководитель Федерации ушу Иркутской области Денис Дмитриев. - Например, в январе Кубок Азии проходил в Благовещенске. Правда, там сражались профессионалы, у нас же будут соревноваться любители.

Итак, принять участие в престижном турнире, который проводится для популяризации этого вида спорта, смогут как юные спортсмены от 11 лет, так и взрослые - от 19 до 35. Поединки - из трех раундов до первого поражения. Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты и ценные призы. Кроме того, им представится возможность выступить на более серьезных соревнованиях - Кубке России, который в ноябре состоится в Москве.

- Кубок Азии организован для того, чтобы разные бойцы встречались друг с другом как можно чаще, получая бесценный опыт, - продолжает Денис Дмитриев. - Ведь свое мастерство можно повышать, только выступая на турнирах.

Ну а перед зрелищными поединками, которые начнутся в 10 часов утра, зрителей ждет показательное выступление самого известного иркутского ушуиста - чемпиона мира и Европы Дмитрия Рогова. Вместе со своими подопечными он покажет болельщикам лучшие приемы. Финальные же встречи намечены на 16.00. Вход для зрителей бесплатный.

СПРАВКА «КП»

Слово «ушу» переводится с китайского как «военное искусство». Этот вид спорта представляет собой комплекс знаний, с помощью которых человек может выжить практически в любых условиях. Практика помогает развивать способность быстро принимать решения и

действовать без промедления. Методики, которые включает в себя ушу, помогают также раскрыть скрытые возможности организма: восстанавливать потраченные ресурсы за короткий период времени, оздоравливаться и самосовершенствоваться.

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