2018-10-06T18:14:09+03:00
Спорт

Полный разгром: «Байкал-Энергия» отправила 22 мяча в ворота шведского «Густавсбергса» в товарищеском матче

Встреча прошла в Упсале
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полный разгром: «Байкал-Энергия» отправила 22 мяча в ворота шведского «Густавсбергса» в товарищеском матчеПолный разгром: «Байкал-Энергия» отправила 22 мяча в ворота шведского «Густавсбергса» в товарищеском матчеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» камня на камне не оставили от шведского клуба «Густавсбергс» в товарищеском матче, который прошел в Упсале. Бело-синие разгромили соперника со счетом 22:1.

То что счет в матче будет разгромным стало понятно еще в первом тайме, когда наши парни отправили в ворота шведов 10 мячей, пропустив только один. Хет-трик в составе иркутян оформил Павел Дубовик, по два мяча забили Евгений Волгужев, Тимофей Безносов и Иван Нечаев, один гол на счету Артема Ферояна.

Во втором отрезке забивали уже только иркутяне. По два мяча записали на свой счет Павел Дубовик, Эмиль Бихузин, Евгений Волгужев, Руслан Тремаскин, Артем Фероян, по одному – Никита Белошицкий и Александр Баздырев.

Напомним, этот матч «Байкал-Энергия» провела в рамках подготовки к Кубку мира, который с 11 по 14 октября пройдет в шведском Сандвикене.

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