В Усолье-Сибирском продавец магазина бытовой техники попался на мошенничестве

СЕГОДНЯ 05:36 2018-10-07T05:36:21+03:00

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Продавец филиала крупной сети магазинов по продаже бытовой техники в Усолье-Сибирском попался на мошенничестве. Весной 2018 года 25-летний мужчина из Ангарска украл деньги из кассы, используя поддельные документы.

- Молодой человек оформлял несуществующие случаи возврата бытовой техники усольчанами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Таким образом он провел по документам четыре факта возврата, согласно которым покупателям было возвращено в общей сложности 64 тысячи рублей.

Вот только эти деньги продавец положил себе в карман, а люди, проходящие по липовым бумагам, на самом деле покупали другие товары.

Когда об обмане стало известно, мужчину уволили, а полицейские возбудили на него уголовное дело за мошенничество.