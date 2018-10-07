СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-07T10:35:27+03:00

Из-за травли тараканов в кафе эвакуировали жилой дом в центре Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Жильцов дома №6 по улице Чкалова в Иркутске эвакуировали днем 7 октября. Причиной стал резкий запах химии в здании. У людей от него началась тошнота и головные боли. За помощью они обратились в экстренные службы. На место происшествия выехали сотрудники регионального МЧС и спасатели.

-Было эвакуировано 24 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – После этого с помощью системы дымоудаления подъезды проветрили. Источник запаха нашли в подвале.

Оказалось, что утром в кафе, которое находится в здании, травили тараканов. Сотрудники общепита распылили яд и ушли. Проводится проверка соблюдения ими правил безопасности. Пострадавших нет.