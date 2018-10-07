Бизнеследи угадала пароль к найденной банковской карте и сняла с нее все деньги в Бурятии
За помощью к полицейским обратился житель Северобайкальска, который потерял банковскую карту с водительскими правами. Мужчина пожаловался на то, что деньги с пластика были списаны.
- Следователем установлено, что имущество гражданина обнаружила 53-летняя жительница села Байкальское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Она отправилась в банк и сняла с карты денежные средства: паролем от карты оказался год рождения мужчины, указанный на водительском удостоверении. Его злоумышленница ввела наугад.
Ее добычей стали 14 тысяч рублей. Отметим, что у женщины раньше проблем с законом никогда не было. Более того! Она занимается птицеводческим бизнесом.
Полицейские возбудили на подозреваемую уголовное дело за кражу.