СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-07T12:33:13+03:00

Бизнеследи угадала пароль к найденной банковской карте и сняла с нее все деньги в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

За помощью к полицейским обратился житель Северобайкальска, который потерял банковскую карту с водительскими правами. Мужчина пожаловался на то, что деньги с пластика были списаны.

- Следователем установлено, что имущество гражданина обнаружила 53-летняя жительница села Байкальское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Она отправилась в банк и сняла с карты денежные средства: паролем от карты оказался год рождения мужчины, указанный на водительском удостоверении. Его злоумышленница ввела наугад.

Ее добычей стали 14 тысяч рублей. Отметим, что у женщины раньше проблем с законом никогда не было. Более того! Она занимается птицеводческим бизнесом.

Полицейские возбудили на подозреваемую уголовное дело за кражу.