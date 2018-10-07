Пьяного водителя остановили выстрелами росгвардейцы в Бурятии

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-07T14:41:20+03:00

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Пьяного водителя на автомобиле Mitsubishi задержали ночью 7 октября сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ. Для этого им пришлось пуститься за ним в погоню и открыть стрельбу.

- Сотрудники вневедомственной охраны Улан-Удэ на одной из городских улиц на маршруте патрулирования заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Бурятии. - На неоднократные требования об остановке транспортного средства водитель не реагировал.

Тогда-то стражи порядка и решили сделать несколько предупредительных выстрелов. И это подействовало! Нарушитель остановился и его задержали. Как оказалось, за рулем находился 35-летний местный житель, который уже ранее уже был судим.