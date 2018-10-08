ДТП в Тайшете: пьяный водитель повредил шесть машин

СЕГОДНЯ 03:55 2018-10-08T03:55:58+03:00

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Бурная ночь выдалась у одного из жителей Тайшета. Приняв горячительного, он сел за руль и принялся таранить машины, стоящие вдоль дороги. По сообщениям СМИ, лихач повредил не меньше шести иномарок, которые были припаркованы к обочине дороги. Сейчас в ГИБДД подсчитывают ущерб, и заодно разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Видео ДТП уже распространили в Интернете.

По предварительным данным, в аварии пострадал только водитель – он с травмой доставлен в хирургическое отделение местной больницы.

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