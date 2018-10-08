2018-10-08T04:50:14+03:00
Авто

Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске

ЧП произошло на пересечении улиц Ушаковской и Напольной
Ольга БУЕВА
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Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске. Фото: ДТП-38Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске. Фото: ДТП-38
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Первоклассник попал под колеса трамвая в Иркутске. ДТП произошло на пересечении улиц Ушаковской и Напольной 8 октября около 7.30. От многочисленных травм мальчик погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они выясняют подробности случившегося.

В популярном паблике в соцсетях уже появились первые фотографии с места происшествия. Видно, что на месте ЧП уже собралось немало народа.

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К сожалению, это не первый случай, когда дети попадают под колеса трамвая в Иркутске. Подобное ЧП произошло летом на улице Декабрьских событий в районе Пенсионного фонда. Мальчик получил многочисленные травмы. На месте случайно оказался врач, который оказал ребенку первую помощь. Понадобились долгие месяцы реабилитации.

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